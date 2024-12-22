Eduard Давайте называть Щольца "Другом Обамы",хотя какие они друзья? Но есть такая тактика,типа "позорить".Лично я рад быть другом Путина,а не фашистом Шольцем или лживым негром Обамой!

Eduard Путин хотябы порядочный человек,не вор,не лгун,не марионеткаха деньги.Она краствая и умная.Её можно другом называть,нет в этом никакого позора.Миром вообще правят идиоты и уголовники пытающиеся оболгать порядочных людей,сам с этим сталкиваюсь!