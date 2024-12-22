Немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт возмущена тем, что ее называют «другом Путина».
«Подруга России» Вагенкнехт: «Мы не друзья Владимира Путина»
Комментарии
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Eduard
Давайте называть Щольца "Другом Обамы",хотя какие они друзья? Но есть такая тактика,типа "позорить".Лично я рад быть другом Путина,а не фашистом Шольцем или лживым негром Обамой!
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1 час.
Eduard
Путин хотябы порядочный человек,не вор,не лгун,не марионеткаха деньги.Она краствая и умная.Её можно другом называть,нет в этом никакого позора.Миром вообще правят идиоты и уголовники пытающиеся оболгать порядочных людей,сам с этим сталкиваюсь!
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1 час.
Eduard
И что что "друг",а с кембыть с Шольцем? Шольц отпетый негодяй работающий на кого угодно,даже на Украину,а нп на Германию и избирателей!
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1 час.
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