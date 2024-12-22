Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Почитайте академика Вернадского и теорию Ноосферы. Может и поймете, что такое эгрегор. Узнаете, почему толпа так дейс...Мы должны стремит...
  • саша дмитренко
    а  сама  эта  лоза  чем  прославилась???  хоть  что то  новое  он  предложил??  или  только  тявкает,как  паршивая  ш...Воры, которые пол...
  • ММ
    То, что Вы описываете, называется не атеизм, а агностицизм. Агностик верит в непознаваемое.Мы должны стремит...

«Подруга России» Вагенкнехт: «Мы не друзья Владимира Путина»

«Подруга России» Вагенкнехт: «Мы не друзья Владимира Путина»

Немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт возмущена тем, что ее называют «другом Путина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Давайте называть Щольца &quot;Другом Обамы&quot;,хотя какие они друзья? Но есть такая тактика,типа &quot;позорить&quot;.Лично я рад быть другом Путина,а не фашистом Шольцем или лживым негром Обамой!
Ответить
1 час.
Eduard
Путин хотябы порядочный человек,не вор,не лгун,не марионеткаха деньги.Она краствая и умная.Её можно другом называть,нет в этом никакого позора.Миром вообще правят идиоты и уголовники пытающиеся оболгать порядочных людей,сам с этим сталкиваюсь!
Ответить
1 час.
Eduard
И что что &quot;друг&quot;,а с кембыть с Шольцем? Шольц отпетый негодяй работающий на кого угодно,даже на Украину,а нп на Германию и избирателей!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх