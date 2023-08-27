Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

ОС

Олег Салов

Что он делал в Финляндии,он что не знал,что финны нам больше не партнёры,что они враги,а наши консульства во всех странах ведут себя отвратительно,Сергею Лаврову надо разобраться в своём ведомстве,а то работники консульств считают,что их отправили в страны на отдых,в курортных зонах,они думают что их сюда отправили на курорты и на наших граждан часто им просто наплевать.