25 августа обнародована информация, согласно которой в Финляндии арестован тридцатишестилетний доброволец СВО, заместитель командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (известен также как Воислав Торден; позывной "Славян").
Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву
Комментарии
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Андрей
Вопрос. Какого лешего он попёрся в страну НАТО? Чего он ждал? Опять Россия виновата? Просто в голове не укладывается....
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10 час.
Лев Сивохин
Необходимо предпринять все меры дипломатического и иного характера для его возвращения в Россию.
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10 час.
ОС
Олег Салов
Что он делал в Финляндии,он что не знал,что финны нам больше не партнёры,что они враги,а наши консульства во всех странах ведут себя отвратительно,Сергею Лаврову надо разобраться в своём ведомстве,а то работники консульств считают,что их отправили в страны на отдых,в курортных зонах,они думают что их сюда отправили на курорты и на наших граждан часто им просто наплевать.
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9 час.
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