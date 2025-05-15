Танкер JAGUAR на рейде Приморска: экипаж из 21 человека ждёт проверки

Танкер JAGUAR, ранее перехваченный силами Эстонии и НАТО, сейчас находится на рейде Приморска. Экипаж из 21 человека, включая русских, индийцев и мьянманцев, ожидает завершения проверки пограничной службой для выхода на берег.
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