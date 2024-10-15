По приметам 15 октября – день Куприяна и Устиньи. Непростой. Например, алкоголь сегодня категорически противопоказан – приметы пугают чертями, но в обычной жизни это означает, что можно попасть в беду.
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По приметам 15 октября – день Куприяна и Устиньи. Непростой. Например, алкоголь сегодня категорически противопоказан – приметы пугают чертями, но в обычной жизни это означает, что можно попасть в беду.