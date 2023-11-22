Мигрантское подполье готовит военную операцию в России: в 53 регионах страны обнаружены склады с оружием, принадлежащие этническим диаспорам

Нина Грекова

Мне не понятно... наши власти ПРЕКРАСНО знают, что творят и предпринимают мигранты, но единичные жесткие меры (с ежедневными проверками) не делаются. Так что мы хотим? Кому то это выгодно во власти. Если бы русскому народу развязали руки - они бы помогли в наведении порядка. А сейчас ... сотрясение воздуха. Ждём ... вот только не понятно чего. Как бы поздно не было.