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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигрантское подполье готовит военную операцию в России: в 53 регионах страны обнаружены склады с оружием, принадлежащие этническим диаспорам

Мигрантское подполье готовит военную операцию в России: в 53 регионах страны обнаружены склады с оружием, принадлежащие этническим диаспорам

Помните «речь» Чебурашки на открытии детской площадки: Что-то подобное можно сказать про миграционную политику нашего государства: мы заигрывали с мигрантами, заигрывали, и, наконец, доигрались! В сентябре в 53-х регионах России сотрудники ФСБ, МВД при поддержке Росгвардии провели рейды.

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Комментарии
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Нина Грекова
Мне не понятно... наши власти ПРЕКРАСНО знают, что творят и предпринимают мигранты, но единичные жесткие меры (с ежедневными проверками) не делаются. Так что мы хотим? Кому то это выгодно во власти. Если бы русскому народу развязали руки - они бы помогли в наведении порядка. А сейчас ... сотрясение воздуха. Ждём ... вот только не понятно чего. Как бы поздно не было.
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1 час.
Людмила Свириденко
Ну так можно попросить товарищей мигрантов в первую очередь шарахнуть по Кремлю, потом по Думе. А то им всё рабочих рук не хватает. Вот пусть посмотрят, куда эти руки прилагаться могут.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Ежели забыли - то это уже ОЙ КАК ДАВНО БЫЛО. Надо снова повторить.
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1 час.

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