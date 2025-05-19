Лайфхаки для автовладельцев: как сэкономить при покупке и продаже машины

Покупка и продажа автомобиля – всегда серьезная финансовая операция, где важно учитывать все нюансы. В 2025 году автовладельцам стоит особенно внимательно подходить к сделкам – от выбора способа покупки до правильного оформления продажи.
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