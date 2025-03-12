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Царьград

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Минус полмиллиона: Экс-владелец "Макфы" продолжает расставаться с активами

Минус полмиллиона: Экс-владелец "Макфы" продолжает расставаться с активами

Челябинский суд взыскал с бывшего губернатора области Михаил ЮревичаПо сообщению адвоката Игоря Трунова,  районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-владельцам "Макфы".

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