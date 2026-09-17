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Спорт Уик-Энд

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КАРПУКАС: После 2:0 расслабились, а получив один ответный стали нервничать. Ни одна команда не может избежать такой игры в Калининграде

КАРПУКАС: После 2:0 расслабились, а получив один ответный стали нервничать. Ни одна команда не может избежать такой игры в Калининграде

- Ожидали, что в начале матча «Зенит» быстро забьёт два гола? - вопрос полузащитнику «Зенита» Артёму Карпукасу после победы в матче 9-го тура РПЛ над «Балтикой» на выезде (3:2).

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