КАРПУКАС: После 2:0 расслабились, а получив один ответный стали нервничать. Ни одна команда не может избежать такой игры в Калининграде

- Ожидали, что в начале матча «Зенит» быстро забьёт два гола? - вопрос полузащитнику «Зенита» Артёму Карпукасу после победы в матче 9-го тура РПЛ над «Балтикой» на выезде (3:2).
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