EOG Resources получила крупный сланцевый блок в Абу-Даби Американская нефтяная компания EOG Resources получила контроль над крупным сланцевым участком в Абу-Даби площадью около 900 тыс.
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EOG Resources получила крупный сланцевый блок в Абу-Даби Американская нефтяная компания EOG Resources получила контроль над крупным сланцевым участком в Абу-Даби площадью около 900 тыс.
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