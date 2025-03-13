Дайджест дня: большая Skoda, испытания Искры и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На тизерах засвечен большой электрический кроссовер Skoda, у которого пока нет даже имени собственного.
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