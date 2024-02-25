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В Россию начали ввозить лучший автомобиль, который можно купить в 2024 году

Компания Kia разработала среднеразмерный трехрядный кроссовер Telluride специально для рынка США. О его поставках в Россию речи не шло даже до всем известных событий 2022 года, однако в какой-то момент автомобиль стал объектом внимания параллельных импортеров и смог добраться до РФ.

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