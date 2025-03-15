Цена билетов на игры «Вашингтона» выросла вдвое в ожидании рекорда Овечкина

Цена билетов на некоторые матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Вашингтон Кэпиталс» выросла вдвое из-за приближающегося рекорда российского нападающего Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах лиги.
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