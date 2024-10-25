Европе грозит климатическая катастрофа: ученые вновь предупредили о рисках Евгения КомароваСеверная Европа, по мнению климатологов, может находиться под угрозой климатической катастрофы из-за состояния Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC или АМОЦ), включающей Гольфстрим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии