Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Большой театр начинает пробуждение после очень долгого, практически летаргического сна»

«Большой театр начинает пробуждение после очень долгого, практически летаргического сна»

Продолжается обсуждение событий в Большом театре.Это гораздо больше, чем просто новости культуры. Это политика, знаковый политический шаг.

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Комментарии
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d
demyr150648
Видите, справедливость, даже у нас все-таки живет! Московская антинародная мафия живуча, как нигде, но это ведь ненормально! С ней жить нельзя! Пора чистить сионистские авгиевы конюшни. Хотя бы по частям, коли нет Геракла!
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