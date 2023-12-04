«Большой театр начинает пробуждение после очень долгого, практически летаргического сна»

d

demyr150648

Видите, справедливость, даже у нас все-таки живет! Московская антинародная мафия живуча, как нигде, но это ведь ненормально! С ней жить нельзя! Пора чистить сионистские авгиевы конюшни. Хотя бы по частям, коли нет Геракла!