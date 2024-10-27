Камала Харрис: биография, личная жизнь, отношение к России и Украине, шансы на победу

В 2024 году в США запланированы 60-е по счету президентские выборы. Нынешний вице-президент страны Камала Харрис стала кандидатом на пост главы государства от демократов после выхода Джо Байдена из президентской гонки.
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