Новые жертвы хакеров: ирландская система здравоохранения и Toshiba

Службе здравоохранения Ирландии пришлось отключить свою компьютерную сеть после кибератаки. У Toshiba хакеры похитили 740 гигабайт из французского филиалаСлужба здравоохранения Ирландии была вынуждена отключить свою компьютерную сеть после кибератаки вируса-вымогателя.