Новые жертвы хакеров: ирландская система здравоохранения и Toshiba

Службе здравоохранения Ирландии пришлось отключить свою компьютерную сеть после кибератаки. У Toshiba хакеры похитили 740 гигабайт из французского филиалаСлужба здравоохранения Ирландии была вынуждена отключить свою компьютерную сеть после кибератаки вируса-вымогателя.
Популярные статьи
- Набиуллина: массовая вакцинация будет способствовать росту российской экономики и позволит избежать новых ограничений
- Блогера Юрия Хованского задержали за исполнение песни с публичными призывами к терроризму
- Роскомнадзор выписал штрафы трем онлайн-кинотеатрам за демонстрацию табака без пометки о его вреде
Свежие комментарии