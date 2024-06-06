На «Комплексной безопасности — 2024» наградили победителей фестиваля «Звезда спасения»

01 июня в рамках XV Международного салона средств обеспечения безопасности состоялся гала- концерт с награждением победителей VIII Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
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