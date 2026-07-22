Воду в Ялте будут подавать 3 часа в сутки, с 19:00 до 22:00, из-за отключения электричества — Водоканал ЮБК.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Воду в Ялте будут подавать 3 часа в сутки, с 19:00 до 22:00, из-за отключения электричества — Водоканал ЮБК.
Свежие комментарии