Русские учёные нашли способ увеличить скорость работы электроники в тысячу раз

Учёные Саратовского госуниверситета показали возможность генерации спиновых волн (волны намагниченности в ферро-, антиферро- и ферримагнитных материалах с большими волновыми числами) в тонкоплёночных структурах на основе оксида никеля на частотах выше 1 ТГц.