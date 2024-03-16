Русские учёные нашли способ увеличить скорость работы электроники в тысячу раз

Учёные Саратовского госуниверситета показали возможность генерации спиновых волн (волны намагниченности в ферро-, антиферро- и ферримагнитных материалах с большими волновыми числами) в тонкоплёночных структурах на основе оксида никеля на частотах выше 1 ТГц.
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