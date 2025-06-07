Шоколад и чай: натуральные союзники в борьбе с высоким давлением! Ирэн ОрлонскаяНедавние исследования подтвердили, что флаван-3-олы, которые содержатся в какао-бобах, чае, яблоках и винограде, оказывают положительное влияние на уровень кровяного давления и здоровье сосудов.