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Свежие комментарии

Арабский язык могут добавить в перечень иностранных языков на выбор на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил появления экзамена по арабскому языку в списке ЕГЭ. Также он заявил, что образовательные ведомства изучают идею преподавания арабского в общеобразовательных школах.

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