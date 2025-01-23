🔻за победу в конкурсе «Абилимпикс», за участие в научно-практических конференциях, во Всероссийской олимпиаде школьников или ее аналогах; 🔻за победу на Олимпийских, Паралимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы, Играх стран СНГ или в иных престижных международных состязаниях (эта льгота действует при поступлении на спортивные специальности); за набор 100 баллов на ЕГЭ или творческом экзамене; 🔻за аттестат с отличием, окончание школы с золотой или серебряной медалью; 🔻за участие в волонтерской работе; 🔻за значок ГТО; 🔻за воинскую службу по контракту, по призыву или по мобилизации.