Зачем советские автомобилисты добавляли в карбюратор воду?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Правда ли, что во времена СССР активно проводили эксперименты по добавлению в бензин воды?Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»:– Исследования по впрыску воды во впуск авиационных двигателей проводили еще перед Второй мировой войной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии