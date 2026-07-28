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За рулем

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Зачем советские автомобилисты добавляли в карбюратор воду?

Зачем советские автомобилисты добавляли в карбюратор воду?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Правда ли, что во времена СССР активно проводили эксперименты по добавлению в бензин воды?Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»:– Исследования по впрыску воды во впуск авиационных двигателей проводили еще перед Второй мировой войной.

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