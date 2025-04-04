В Калужской области проверили ход ремонта моста через реку Грязна

В Минтрансе Калужской области рассказали о ходе ремонта моста через реку Грязна. При реконструкции моста на автодороге "Козельск-Киреевское-Чернышено"- Юрино-граница Тульской области в Козельском районе рабочие успешно смонтировали балки пролетного строения, их укрупнили и собрали с применением специальной техники.