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В Калужской области проверили ход ремонта моста через реку Грязна

В Калужской области проверили ход ремонта моста через реку Грязна

В Минтрансе Калужской области рассказали о ходе ремонта моста через реку Грязна. При реконструкции моста на автодороге "Козельск-Киреевское-Чернышено"- Юрино-граница Тульской области в Козельском районе рабочие успешно смонтировали балки пролетного строения, их укрупнили и собрали с применением специальной техники.

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