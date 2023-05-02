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Словенские бронетранспортеры LKOV Valuk для Украины

Словенские бронетранспортеры LKOV Valuk для Украины

На днях стало известно, что Словения передала киевскому режиму очередную партию бронетехники из наличия собственной армии.

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