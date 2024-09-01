Сотрудники орловского ФССП вручили наборы первоклассника детям участников СВО

Накануне Дня знаний, сотрудники орловского ФССП совместно с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Орловской области вручили детям участников СВО наборы первоклассника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии