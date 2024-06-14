Украинские пограничники жалуются на растущую «дерзость» уклонистов

Официальный представитель Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в пятницу, 14 июня, заявил, что украинцы, пытающиеся избежать мобилизации, стали все более «дерзко» нарушать западную границу, – сообщают местные СМИ.
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