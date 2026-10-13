Politico: ФРГ, Италия и Бельгия предложили механизм приостановки решений ЕС

Лидеры Германии, Италии и Бельгии выступили за создание в Евросоюзе механизма «экстренного тормоза», который позволит приостанавливать законодательные инициативы Брюсселя, если они создают чрезмерную нагрузку на правительства и бизнес.
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