Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Politico: ФРГ, Италия и Бельгия предложили механизм приостановки решений ЕС

Politico: ФРГ, Италия и Бельгия предложили механизм приостановки решений ЕС

Лидеры Германии, Италии и Бельгии выступили за создание в Евросоюзе механизма «экстренного тормоза», который позволит приостанавливать законодательные инициативы Брюсселя, если они создают чрезмерную нагрузку на правительства и бизнес.

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