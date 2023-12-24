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Пермские водители составили из машин число 2024 в честь наступающего года

Пермские водители составили из машин число 2024 в честь наступающего года

Некоторые жители города не оценили этот флешмоб.Водители сделали из своих автомобилей число 2024 и снежинки, чтобы поздравить жителей города с наступающим Новым годом в Перми на парковке у торгового центра «Планета» в Индустриальном районе.

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