Лидер Мексики объяснил, в чем главное свойство его преемницы

Победа Клаудии Шейнбаум на президентских выборах в Мексике означает гарантию продолжения начатых преобразований в стран, продолжение всех соцпрограмм и стратегических проектов нынешней администрации, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 июня в ходе выступления перед жителями Ла-Лагуны в штате Дуранго.