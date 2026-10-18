Лавров отметил важность выполнения достигнутых соглашений между США и Исламской Республикой Иран, известных как Исламабадский меморандум, и указал на необходимость создания инклюзивной архитектуры безопасности, которая объединит страны Персидского залива, Иран, их соседей, а также подержит внешних игроков.