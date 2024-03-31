Трое мужчин в Карелии бросились на помощь тонувшему и тоже провались под лед

В окрестностях Сортавалы под лед провалился лыжник и трое мужчин, которые пытались его спасти. Происшествие произошло сегодня около девяти часов утра в акватории Ладожского озера, сообщили в пожарной части города.
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