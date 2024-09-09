Более ста ветеранов СВО смогут обучиться IT-профессиям в Иннополисе

В Иннополисе организуют бесплатные IT-курсы для ветеранов СВО, их детей и родственников. Обучиться по программе смогут около 100 человек, рассказала сегодня на деловом понедельнике начальник городского Управления социальной политики Ирина Смирнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии