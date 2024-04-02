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Снукерист.ру

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Аллен нанес поражение Волшебнику из Уишоу в первом раунде турнира Tour Championship 2024

Аллен нанес поражение Волшебнику из Уишоу в первом раунде турнира Tour Championship 2024

Марк Аллен обыграл Джона Хиггинса в первом раунде турнира Tour Championship 2024 и вышел в четвертьфинал, а Гэри Уилсон и Марк Уильямс лидируют по итогам первой сессии над Марком Селби и Томом Фордом соответственно, сообщает WST.

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