В МИД прокомментировали новый «план стойкости» Зеленского

«План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского — это очередной набор фантазий. Новую инициативу украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.
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