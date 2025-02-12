В Кривом Роге "ад": Взорвана гостиница с боевиками ВСУ, воет сирена

По данным "Изнанки", баллистическая ракета прилетела в отель Кривого Рога, где находились солдаты ВСУ В телеграм-канале "Изнанка" появилось сообщение, что минувшим вечером ВС России нанесли удар по Кривому Рогу.
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