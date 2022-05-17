Против «Нижнего Новгорода» сыграют не все. Семак не исключает, что легионеры покинут «Зенит»?

Сегодня «Зенит» начнет подготовку к заключительному поединку ТИНЬКОФФ чемпионата России с «Нижним Новгородом», который состоится в субботу, 21-го мая (начало встречи в 17:00).
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