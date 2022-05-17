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    а может пора объявить его врагом России, пора уже этих тварей просто ликвидировать, спорт вроде вне политики был когд...Томас Бах разоткр...
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    Проститутки ссыкливые!Томас Бах разоткр...

Против «Нижнего Новгорода» сыграют не все. Семак не исключает, что легионеры покинут «Зенит»?

Против «Нижнего Новгорода» сыграют не все. Семак не исключает, что легионеры покинут «Зенит»?

Сегодня «Зенит» начнет подготовку к заключительному поединку ТИНЬКОФФ чемпионата России с «Нижним Новгородом», который состоится в субботу, 21-го мая (начало встречи в 17:00).

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