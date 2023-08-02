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Кедми: США сейчас не понимают, что делать после неожиданного шага Путина

Кедми: США сейчас не понимают, что делать после неожиданного шага Путина

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, как неожиданное решение президента России Владимира Путина поставило США в тупик и они теперь не понимают, что делать.

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