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Глава МИД Италии Таяни: Рим и Париж обсуждают поставки систем ПВО для Украины

Глава МИД Италии Таяни: Рим и Париж обсуждают поставки систем ПВО для Украины

Рим и Париж говорят о поставках систем противовоздушной обороны Украине. Такое заявление в интервью для газеты Corriere dells Sera сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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