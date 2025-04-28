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Автобус с туристами слетел в кювет под Владимиром: Полсотни пассажиров, дети – десятки пострадавших

Автобус с туристами слетел в кювет под Владимиром: Полсотни пассажиров, дети – десятки пострадавших

Экскурсионный автобус опрокинулся в кювет под Владимиром. Десятки пострадавших, в том числе ребёнок.Туристический автобус, следовавший из Пскова в Кострому, угодил в аварию на территории Владимирской области.

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