Автобус с туристами слетел в кювет под Владимиром: Полсотни пассажиров, дети – десятки пострадавших

Экскурсионный автобус опрокинулся в кювет под Владимиром. Десятки пострадавших, в том числе ребёнок.Туристический автобус, следовавший из Пскова в Кострому, угодил в аварию на территории Владимирской области.
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