Китай готов сотрудничать с Камбоджей для прогресса в построении сообщества единой судьбы -- глава МИД КНР

Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ -- В первом квартале 2024 года органы прокуратуры по всему Китаю возбудили 5 126 исков в защиту общественных интересов, касающихся безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов, сообщила в воскресенье Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР.
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