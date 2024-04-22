Китай готов сотрудничать с Камбоджей для прогресса в построении сообщества единой судьбы -- глава МИД КНР

Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ -- В первом квартале 2024 года органы прокуратуры по всему Китаю возбудили 5 126 исков в защиту общественных интересов, касающихся безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов, сообщила в воскресенье Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР.