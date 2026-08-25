Страна и люди
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Страна и люди

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Роберта Кочаряна доставили в больницу в сопровождении силовиков

Роберта Кочаряна доставили в больницу в сопровождении силовиков

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в больницу на машине скорой помощи. По пути в медицинское учреждение его сопровождали сотрудники Службы национальной безопасности, сообщает портал 24news.

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