США обвинили китайских хакеров в атаке на ФРС, NASA, оборонку и сенат Министерство юстиции США и ФБР сообщили, что хакеры взломали сети ряда федеральных ведомств, включа.
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США обвинили китайских хакеров в атаке на ФРС, NASA, оборонку и сенат Министерство юстиции США и ФБР сообщили, что хакеры взломали сети ряда федеральных ведомств, включа.
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