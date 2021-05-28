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Была ли семья у Трошкина из "Джентльменов удачи"

Была ли семья у Трошкина из "Джентльменов удачи"

Кинокомедия «Джентльмены удачи» – один из самых любимых советских фильмов. Думаю, я здесь не одинок. Эта блестящая комедия снята по изумительному сценарию, над которым трудились Виктория Токарева и Георгий Данелия.

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