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Львова-Белова: двое раненых детей в Ростовской области в тяжелом состоянии

Львова-Белова: двое раненых детей в Ростовской области в тяжелом состоянии

Ростовские врачи занимаются лечением четырех пострадавших детей после атаки украинских боевиков. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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