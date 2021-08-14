Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Испорченная современным воспитанием женщина действительно не имеет сил, чтобы быть в состоянии нести такие нагрузки. ...Муж-фрилансер ноч...
  • Татьяна ХХХ
    ночью надо спать, беда фрилансеров - работают дома без режима. Мужу надо организовать свой рабочий день так, чтобы же...Муж-фрилансер ноч...
  • Лада Мира
    У кузины так же. Гостила-удивилась ,даже у каждого свои полки в холодильнике и общая. Раз в месяц сбрасываюся на к...«Я зарабатываю до...

В семье деньги нужны, а муж отказывается претендовать на наследство отца: «Они с мачехой все наживали, забирать неправильно»

В семье деньги нужны, а муж отказывается претендовать на наследство отца: «Они с мачехой все наживали, забирать неправильно»

— Муж со своим  отцом познакомился лет в шестнадцать только! — рассказывает тридцатишестилетняя Александра.

Вернуться к статье
53
Обсудить
Людмила Спицына
По закону имеет право наследовать за отцом и никто бы его за это не осудил. Но он так же имеет право отказаться от наследства и только ему решать, как поступить, а жене нечего свой нос совать туда, куда её не просят.
Евгений Моцарь
Муж у вас просто порядочный человек!И вам с ним повезло!Я правда не уверен.Что ему с вами!
Лада Мира
+100!)
Лада Мира
Отец уже расчитался с сыном платя все годы алименты и оставив после развода семью без раздела жилья ,уйдя налегке ... Правильно сын решил не принимать наследство , ни чего хорошего если от дележа будут прокляты вместе с детьми ,оно надо ?
Воробей
Вероятно, что-то не так было с матерью Сергея - раз брак был такой короткий и потом у неё не было полноценной семьи. Потому, вполне резонно, что Сергей ощущает, что ни на что сверх того, что уже получил в виде алиментов, он не имеет основания. Потому, ему и не хочется в это влазить.

Картина дня

наверх