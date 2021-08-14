В семье деньги нужны, а муж отказывается претендовать на наследство отца: «Они с мачехой все наживали, забирать неправильно»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!ПолитикаВ семье деньги нужны, а муж отказывается претендовать на наследство отца: «Они с мачехой все наживали, забирать неправильно»— Муж со своим отцом познакомился лет в шестнадцать только! — рассказывает тридцатишестилетняя Александра.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила СпицынаПо закону имеет право наследовать за отцом и никто бы его за это не осудил. Но он так же имеет право отказаться от наследства и только ему решать, как поступить, а жене нечего свой нос совать туда, куда её не просят.Евгений МоцарьМуж у вас просто порядочный человек!И вам с ним повезло!Я правда не уверен.Что ему с вами!Лада Мира+100!)Лада МираОтец уже расчитался с сыном платя все годы алименты и оставив после развода семью без раздела жилья ,уйдя налегке ... Правильно сын решил не принимать наследство , ни чего хорошего если от дележа будут прокляты вместе с детьми ,оно надо ?ВВоробейВероятно, что-то не так было с матерью Сергея - раз брак был такой короткий и потом у неё не было полноценной семьи. Потому, вполне резонно, что Сергей ощущает, что ни на что сверх того, что уже получил в виде алиментов, он не имеет основания. Потому, ему и не хочется в это влазить.Комментировать
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