Учительница отвергла обвинения в романе с учеником 4 класса

Родственники утверждают, что следователь давила на педагога.фото: t.me/gumvdso--> Учительница из Токсово Ленинградской области рассказала подробности о взаимоотношениях с учеником 4 класса, в совращении которого её обвиняют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии