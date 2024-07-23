Диетолог Семирядов: повышенный гомоцистеин способствует развитию деменции

Содержащийся в крови гомоцистеин — важный маркер риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Еще повышенный уровень этой аминокислоты способствует развитию деменции и онкологических заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Дмитрий Семирядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии