Диетолог Семирядов: повышенный гомоцистеин способствует развитию деменции

Содержащийся в крови гомоцистеин — важный маркер риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Еще повышенный уровень этой аминокислоты способствует развитию деменции и онкологических заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Дмитрий Семирядов.