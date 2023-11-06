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Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

В совместном заявлении руководителей Межучрежденческого постоянного комитета потребовали немедленного гуманитарного прекращения огня Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших с начала эскалации израильско-палестинского конфликта, выросло до 88.

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