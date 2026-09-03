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ИА Регнум

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Захарова назвала арест Норвегией российского судна проявлением пиратства

Захарова назвала арест Норвегией российского судна проявлением пиратства

Арест судна России «Профессор Молчанов» у Шпицбергена является проявлением пиратства и беззакония. Об этом 3 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Назвали пиратством, обвинили, и что? Норвегии от этого заявления ни холодно, ни жарко. Что, близ россмйских берегов нет ни одного норвежского судна? 9адержатт, и под любым предолгом удерживать, пока политиканы в Норвегии не осознают, что любая палка имеет два конца.