Захарова назвала арест Норвегией российского судна проявлением пиратства

Арест судна России «Профессор Молчанов» у Шпицбергена является проявлением пиратства и беззакония. Об этом 3 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Назвали пиратством, обвинили, и что? Норвегии от этого заявления ни холодно, ни жарко. Что, близ россмйских берегов нет ни одного норвежского судна? 9адержатт, и под любым предолгом удерживать, пока политиканы в Норвегии не осознают, что любая палка имеет два конца.